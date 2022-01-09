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1 час назад

«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой»

«Рома» принимала «Ювентус» в 21-м туре чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на поле стадиона «Олимпико» в Риме. Гости одержали волевую победу со счётом 4:3.

«Ювентус» одержал волевую победу над «Ромой»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, который воспользовался результативной передачей полузащитника Жордана Верету. На 18-й минуте равновесие восстановил нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. Затем забили полузащитники Генрих Мхитарян и Лоренцо Пеллегрини. Но гости смогли отыграться и вырвать победу. Отличились защитник Маттиа Де Шильо и полузащитники Мануэль Локателли и Деян Кулушевски. А на 81-й минуте защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт получил красную карточку. На 83-й минуте Пеллегрини не смог реализовать пенальти.

«Ювентус» набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу. «Рома» (32) – на восьмой позиции.

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