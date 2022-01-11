Роналду может стать одноклубником Месси

«Пари Сен-Жермен» может подписать португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Le 10 Sport.

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Таким образом нападающий может оказаться в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.

Сообщается, что французский форвард Килиан Мбаппе близок к уходу из клуба, поэтому «ПСЖ» вынужден думать об усилении, которое способно будет компенсировать расставание с нападающим.

Роналду недоволен положением «МЮ» в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявил своему агенту Жорже Мендешу, что хочет уйти.

Во Франции утверждают, что «ПСЖ» готов вмешаться, если форвард даст понять, что намерен сменить команду.

36-летний португалец, контракт которого с «красными дьяволами» заканчивается 30 июня 2023 года, провел 22 матча за английский клуб, забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.