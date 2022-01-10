Дрозд: Черчесов — просто хам, он мне очень неприятен

"Я могу оценивать техническую сторону дела, но Черчесов был мне очень неприятен после интервью с Денисом Казанским. Мы с Денисом играем в хоккей, я его знаю. Это прекрасный журналист и прекрасный человек. После того эфира я просто был в шоке: не может так человек общаться! Ну просто хам вообще! Можно же корректно попросить не задавать тех или иных вопросов, хотя в статусе главного тренера сборной ты обязан отвечать на вопросы об игре команды", - сказал Дрозд.