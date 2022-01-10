Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
1 час назад

Дрозд: Черчесов — просто хам, он мне очень неприятен

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о своем отношении к главному тренеру "Ференцвароша" Станиславу Черчесову. Его слова передает News.ru.

Дрозд: Черчесов — просто хам, он мне очень неприятен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я могу оценивать техническую сторону дела, но Черчесов был мне очень неприятен после интервью с Денисом Казанским. Мы с Денисом играем в хоккей, я его знаю. Это прекрасный журналист и прекрасный человек. После того эфира я просто был в шоке: не может так человек общаться! Ну просто хам вообще! Можно же корректно попросить не задавать тех или иных вопросов, хотя в статусе главного тренера сборной ты обязан отвечать на вопросы об игре команды", - сказал Дрозд.

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. В июле 2021 года он был отправлен в отставку. На место Черчесова был назначен Валерий Карпин.

Ранее спортивный директор венгерского "Ференцвароша" Тамаш Хайналь отметил профессиональные качества главного тренера клуба Станислава Черчесова.

Последние новости
Футбол,Григорий Дрозд,Денис Казанский,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители