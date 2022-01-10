«Не потянем»: российский клуб потерял интерес к Кокорину

Подмосковные «Химки» потеряли интерес к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину после того, как узнали размер его зарплаты в итальянском клубе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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30-летний россиянин в нынешнем чемпионате Италии вышел на поле лишь в четырех матчах и провел на поле суммарно 28 минут. «Фиорентина» хочет отправить Кокорина в аренду и рассматривает вариант с выплатой до 50% от его зарплаты.

По данным «РБ Спорт», зарплата Кокорина составляет 250 тысяч евро (около 21 млн рублей) в месяц. В «Химках» сочли траты даже в размере половины от этой суммы нецелесообразными.

Александр Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Его контракт с итальянским клубом истекает 30 июня 2024 года.

8 января Кокорин стал одним из победителей сатирической награды «Золотой унитаз», вручаемой игрокам Серии А. С 53,21% голосов Кокорин выиграл в номинации «посмешище».

«Этого футболиста считают провалом. Россиянин, которого вечно называли талантливым, так и не раскрылся. А болельщикам «Фиорентины» он принес лишь разочарование», — говорится в сообщении авторов премии.