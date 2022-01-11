«Зенит» удивил «Ювентус» стоимостью Азмуна

Как стало известно журналисту Мирко ди Натале, чемпион России хочет получить за иранского бомбардира 20 миллионов евро. Маловероятно, что «старая синьора» пойдет на такие траты ради подписания футболиста с истекающим контрактом. «Юве» рассматривал Азмуна в качестве замены Федерико Кьезе, получившему травму «крестов».