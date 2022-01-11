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45 минут назад

Футболист «Спартака» озадачил подписчиков фотографиями в стрингах

​Фото игрока «Спартака» в стрингах возмутило фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал фотографии в черных стрингах. Снимками футболист поделился в Instagram.

Игрок пояснил, что проходит водные процедуры. Публикация с двумя фото собрала больше двух тысяч лайков. Подписчиков пост озадачил, они оставили десятки комментариев.

«Старый, тебя-то куда понесло?» — написал бывший футболист сборной России Роман Павлюченко. «Футболисты, которых мы заслужили», «Как сделать так, как будто я этого не видел?» — отметили другие пользователи.

Через пять часов после публикации Ещенко удалил пост. Сейчас снимки в стрингах доступны только в сторис его аккаунта.

Защитник выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 37-летний Ещенко провел один матч за вторую команду красно-белых. В играх за основной состав москвичей футболист не участвовал.

Футбол,Роман Павлюченко,Андрей Ещенко,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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