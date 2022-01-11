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44 минуты назад

​Моуринью может заполучить игрока «Спартака» для «Ромы»

В настоящий момент «Рома», как и многие другие клубы Европы, изучает трансферный рынок на предмет возможного зимнего усиления. По данным портала transfermarketweb, в поле зрения римского клуба оказался игрок «Спартака». Речь идёт о защитнике Самуэле Жиго, чей действующий трудовой договор истекает по завершению нынешнего сезона.

​Моуринью нацелился на защитника «Спартака»
Фото: ReutersReuters

Самуэля Жиго пресса то и дело связывает с различными клубами топ-лиг, в частности с «Марселем». Как известно, француз хочет вернуться в Европу из-за семейных обстоятельств.

«Рома» на сегодняшний день идёт шестой в таблице Серии А. Рулевой команды Жозе Моуринью на пресс-конференциях регулярно говорит о необходимости усиления состава.

Футбол,Самуэль Жиго,Спартак,
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