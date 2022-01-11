​Моуринью нацелился на защитника «Спартака»

В настоящий момент «Рома», как и многие другие клубы Европы, изучает трансферный рынок на предмет возможного зимнего усиления. По данным портала transfermarketweb, в поле зрения римского клуба оказался игрок «Спартака». Речь идёт о защитнике Самуэле Жиго, чей действующий трудовой договор истекает по завершению нынешнего сезона.

Фото: Reuters Reuters

Самуэля Жиго пресса то и дело связывает с различными клубами топ-лиг, в частности с «Марселем». Как известно, француз хочет вернуться в Европу из-за семейных обстоятельств.