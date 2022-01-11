«Динамо» анонсировало переход Смолова

2 января сообщалось , что команды согласовали условия трансфера 31-летнего футболиста. Отмечалось, что «Локомотив» готов отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму. Также стало известно , что в новом клубе форварду хотят предложить контракт на полтора года с опцией продления еще на год.

Контракт Смолова с «Локомотивом» истекает в 2022 году. Зарплата футболиста в команде составляет 3,1 миллиона евро. Форвард уже выступал за «Динамо» с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в «Фейеноорд», «Урал» и «Анжи». С бело-голубыми он подписал первый профессиональный контракт в карьере. Позднее Смолов также выступал за «Краснодар» и испанскую «Сельту».