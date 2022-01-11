«К стенке всех»: олимпийский чемпион осудил доходы российских футболистов

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун раскритиковал зарплаты российских футболистов и большой общественный интерес к игрокам. Как сообщает «Газета.Ru», спортсмен заявил, что в 90-е годы московский «Спартак» добивался большего без серьезного финансирования.
«Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Российская премьер-лига для меня — это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне. Мне кажется, в 90-е "Спартак" не имел таких денежных средств, но выигрывал постоянно и был в топе даже в Европе», — заявил он.
Лесун подчеркнул, что следит за европейским футболом: особенно за Английской премьер-лигой и иногда за испанской Ла Лигой.
Также пятиборец оказался недоволен излишним вниманием к футболистам при посредственных результатов. В то же время «настоящих героев» вспоминают лишь во время Олимпийских игр.
«А про футболистов мы готовы говорить каждый день, заполнять ими все эфиры. Окей, заполняйте, если бы они были героями. Или не платите им столько тогда. Иначе что-то не складывается», — сказал Лесун.