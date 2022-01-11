«К стенке всех»: олимпийский чемпион осудил доходы российских футболистов

«Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают! Российская премьер-лига для меня — это не игра. Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне. Мне кажется, в 90-е "Спартак" не имел таких денежных средств, но выигрывал постоянно и был в топе даже в Европе», — заявил он.