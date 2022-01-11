Футболист забился в конвульсиях во время матча

У футболиста Усмана Кулибали из команды «Аль-Вакра» высшего дивизиона Катара случился сердечный приступ во время матча, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в конце первого тайма матча национального чемпионата против «Аль-Райяна». 32-летний игрок из Мали упал на поле и стал биться в конвульсиях. Медики оказали футболисту первую помощь, после чего он был доставлен в больницу.

По информации местных СМИ, спортсмен пришел в себя, сейчас с ним все в порядке. Футболисту назначили дополнительное обследование.

Матч был отложен и доигран на следующий день. «Аль-Вакра» уступила «Аль-Райяну» со счетом 0:3. В концовке матча игроки обеих команд устроили коридор почета всем причастным к спасению Кулибали – медперсоналу команд и работникам больницы, в которую доставили футболиста.

Кулибали выступает в чемпионате Катара с 2019 года. Ранее он играл за французские «Генгам» и «Брест», а также греческие «Платаниас» и «Панатинаикос».