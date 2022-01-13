«Зенит» назвал состав на первый сбор 2022 года

Команда из Санкт-Петербурга проведет сбор в Дубае (ОАЭ). Сине-бело-голубые будут тренироваться в Эмиратах до 25 января и проведут три товарищеских матча: против «Эмирейтс» (19 января), «Ботева» (22 января) и «Жилины» (25 января).