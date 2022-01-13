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1 час назад

«Зенит» назвал состав на первый сбор 2022 года

«Зенит» объявил состав на первый зимний сбор.

«Зенит» назвал состав на первый сбор 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда из Санкт-Петербурга проведет сбор в Дубае (ОАЭ). Сине-бело-голубые будут тренироваться в Эмиратах до 25 января и проведут три товарищеских матча: против «Эмирейтс» (19 января), «Ботева» (22 января) и «Жилины» (25 января).

На сборах «Зенита» будут работать 28 футболистов. Вратарь Станислав Крицюк продолжит восстанавливаться от травмы в Санкт-Петербурге.

Состав «Зенита» на первый зимний сбор:

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев.

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулев, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре из «Кайрата»).

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь.

Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.

Станислав Крицюк продолжит восстанавливаться в Петербурге после травмы.

Футбол,Вильмар Барриос,Дуглас Сантос,Кирилл Кравцов,Даниил Кузнецов,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Андрей Мостовой,Дмитрий Чистяков,Иван Сергеев,Алексей Сутормин,Ярослав Ракицкий,Михаил Кержаков,Вячеслав Караваев,Евгений Ким,Данил Круговой,Станислав Крицюк,Магомед Оздоев,Александр Ерохин,Emirates,Зенит,
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