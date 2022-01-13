Дибала может покинуть «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть туринский клуб, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

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По информации источника, 28-летний аргентинец раздосадован тем, что туринский клуб пересмотрел условия его нового контракта.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не повысит зарплату нападающему и предложит ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.