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1 час назад

Дибала может покинуть «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть туринский клуб, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Дибала может покинуть «Ювентус»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, 28-летний аргентинец раздосадован тем, что туринский клуб пересмотрел условия его нового контракта.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не повысит зарплату нападающему и предложит ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Дибала забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.

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