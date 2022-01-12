Мамаева с невестой задержали в аэропорту

Сотрудники таможни задержали футболиста Павла Мамаева и его невесту Надежду Санько в московском аэропорту. Как сообщает StarHit, неприятности могут быть связаны с кольцом Graff, которое Павел приобрел для избранницы в честь помолвки — украшение стоит больше 10 млн рублей, а значит, при пересечении границы его необходимо задекларировать.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О происшествии в аэропорту сообщила сама Санько — в Instagram она опубликовала фотографию из аэропорта, намекнув о проблемах.

«Таможня дает (нет) добро», — пошутила блондинка, однако позже удалила фотографию.