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2 часа назад

Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Действующее соглашение футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона

Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заверил поклонников команды, что продлит контракт с клубом в ближайшее время.

"Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт", - приводит слова вратаря журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, в текущем сезоне Акинфеев провел 18 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

После 18 туров ЦСКА с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После зимней паузы армейцев ждет дерби со "Спартаком" 26 февраля.

Футбол,Игорь Акинфеев,ЦСКА,Спартак,
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