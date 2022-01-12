Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Действующее соглашение футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заверил поклонников команды, что продлит контракт с клубом в ближайшее время.
"Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт", - приводит слова вратаря журналист Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.
Напомним, в текущем сезоне Акинфеев провел 18 матчей, в которых пропустил 16 мячей.
После 18 туров ЦСКА с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После зимней паузы армейцев ждет дерби со "Спартаком" 26 февраля.