Работа украинца сделала итальянцев беспомощными

«Эль класико» в битве за трофей и «Интер» против «Ювентуса»

Фото: Reuters Reuters

Время разыгрывать трофеи! В Испании и Италии совсем скоро мы узнаем обладателей Суперкубков. На Пиренеях «эль класико» - «Барселона» против «Реала» - уже в полуфинале, а в другой паре мадридский «Атлетико» сразится с басками из «Атлетика». В Италии все по классике, один матч - один победитель, «Интер» против «Ювентуса». А параллельно в Кубке Италии еще «Милан» примет «Дженоа». Андрей Шевченко против родного клуба. Ирония в том, что этот самый клуб может отправить украинца в отставку. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 1000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

Видео дня

Кто остановит «Реал»? Шанс для Хави и Симеоне

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии - вот такой парадокс. Уже третий сезон турнир проходит в формате «финала четырёх». Участники нынешнего розыгрыша - это классическое трио из «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», а также действующий обладатель Суперкубка «Атлетик» из Бильбао. Да, в жизни всегда есть место подвигу и в прошлом сезоне баски это доказали.

Фаворит турнира, разумеется, «Реал», которому вряд ли кто-то помешает оформить чемпионский титул в Примере. Кубковый формат - другое дело, но уж очень нестабильными выглядят соперники. В полуфинале нас ждет «класико»: противостояние «Реала» и «Барселоны». Кстати, первое подобное противостояние для Хави на посту тренера.

Молодой специалист потихонечку настраивает игру команды на свой лад, но кадры решают все, а с ними у каталонцев пока туго. Правда, вот-вот должны заявить Феррана Торреса, да и с карантина должны выйти лидеры команды. Из минусов - потеря центрального защитника Араухо. Кажется, в руководстве клуба готовы потратить этот сезон на перестройку, но Суперкубок - отличный шанс показать, что «Барса» на правильном пути. Всего два шага до победы!

Но сделать даже первый шаг к трофею будет крайне сложно. «Реал» на старте 2022 года проиграл «Хетафе». Но это оказалось разовой акцией - потеря концентрации после праздников. В последнем туре Ла Лиги команда Анчелотти разобралась с «Валенсией» (4:1). А еще клуб из Мадрида оставил за собой 4 последних «класико». Да и с коронавирусом «Реал», кажется, справляется лучше. Поставить на победу столичного клуба в полуфинале можно у букмекера Winline с коэффициентом 2.02.

Во втором полуфинале сыграют мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Этот турнир - шанс Диего Симеоне спасти сезон. Смена поколений проходит очень тяжело, в чемпионате шансов у «матрасников» практически нет. В первую очередь, дает сбои оборона. Победа в Суперкубке стала бы весомым подспорьем для аргентинского специалиста. Но и соперник не лыком шит: побеждать в Суперкубке баски умеют.

Обе команды на удивление результативны в минувшем сезоне. И забивают, и, что менее приятно, пропускают достаточно. Но очная встреча, да еще и кубковая, вряд ли удивит обилием голов. «Матрасники» постараются забить и сыграть по счету, клуб из Бильбао будет ловить соперника на контратаках. Будет много борьбы, а вот хотя бы 3 гола мы вряд ли увидим. Ставки на ТМ 2.5 гола принимаются за 1.60.

«Интер» использует преимущество своего поля

В отличие от испанцев, в Италии Суперкубок разыгрывается в классическом варианте из одного матча. «Интер» против «Ювентуса», причем в Милане. Есть первый плюсик в копилку команды Симоне Индзаги.

Впрочем, «нерадзурри» сейчас абсолютно все равно, где и с кем играть. «Интер» выиграл 8 матчей кряду в Серии А и лидирует, пусть конкуренты и недалеко. У «Ювентуса» результаты скромнее, 8 матчей без поражений. Но игра команды Массимилиано Аллегри воображение не поражает, да и соперники были не самые сильные.

Правда, в последнем туре удалось одержать яркую, сверхволевую победу над «Ромой»: за 15 минут «Старая Синьора» превратила 1:3 в 4:3. Хороший знак, но «Интер» в лучшую сторону отличается от команды Жозе Моуринью. Вряд ли подопечные Индзаги позволят себе расслабиться. Учитывая блестящую форму черно-синих и проблемы «Ювентуса» в обороне (под вопросом выход на поле Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи), есть резон заключить пари на девятую подряд победу «Интера» за 1.81.

«Милан» уволит Шевченко?

Андрей Шевченко приходил в «Дженоа» с уверенностью, что сможет спасти команду от вылета. Клуб из Генуи должен был стать плацдармом перед более серьезным проектом - «Миланом». Клубом, которому Шевченко отдал лучшие годы карьеры.

Но пока работа украинца разочаровывает. Всего 3 очка в 9 матчах, всего 3 гола в чемпионате и угроза вылета в Серию B все явственнее. Единственная победа случилась в Кубке над «Салернитаной». При этом нельзя сказать, что «Дженоа» не везет: игра команды тоже расстраивает. Безнадежное поражение от одного из прямых конкурентов - «Специи» - практически переполнило чашу боссов. Шевченко должен дать результат в ближайших трех матчах.

И первый из них - в Кубке с «Миланом». У «россонери» есть проблемы: коронавирус и Кубок Африки изрядно проредили состав, но команда Стефано Пиоли на ходу. Сложно представить, чем «Дженоа» может удивить соперника. Кстати, Шевченко сейчас на карантине и пока непонятно, будет ли он руководить командой в этой встрече.

Для ставки здесь напрашивается вариант с «сухой» победой «Милана». «Дженоа» совершенно беспомощен в атаке. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.89.