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24 минуты назад

Прогнозы и ставки на матч «Интер» - «Ювентус»: Симоне Индзаги завоюет первый трофей с миланцами

12 января в матче за Суперкубок Италии «Интер» сыграет с «Ювентусом». Кто завоюет трофей: Симоне Индзаги или Массимилиано Аллегри?. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании Фонбет.

Прогнозы и ставки на матч «Интер» - «Ювентус»: Симоне Индзаги завоюет первый трофей с миланцами
Фото: ReutersReuters

«Интер» - «Ювентус»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Италии 12 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

Видео дня

12 января «Интер» в Милане сыграет с «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии. Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Телеспорт». Прямой эфир встречи начнется в 23:00 мск.

Букмекерская компания Фонбет считает хозяев фаворитами. Поставить на «Интер» можно с коэффициентом 1.77, это примерно 55% вероятности. Шансы «Ювентуса» аналитики оценили коэффициентом 4.90 (20%), а на ничью можно сделать ставку за 3.90 (25%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.82, сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 2.02.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1.

Сделать ставку на этот исход в БК Фонбет можно с коэффициентом 7.00.

«Интер» - «Ювентус»: какие делать ставки на игру Суперкубка Италии 12 января

«Интер» в межсезонье потерял Антонио Конте, Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими, но это не сказалось на амбициях миланского клуба. Симоне Индзаги довольно быстро поставил команде игру, а на фоне проблем соперников «нерадзурри» сейчас выглядят явными фаворитами Серии А. Вдумайтесь только, прямо сейчас у «Интера» 8 побед подряд во внутреннем первенстве. В последнем туре команда Индзаги обыграла «Лацио» 2:1. Не так убедительно по счету, но по игре «Интер» смотрелся очень уверенно. Суперкубок может стать неплохим дополнением и отличным показателем: черно-синие настроены серьезно повторить прошлогодний успех.

«Ювентус» после провального старта тоже обретает себя. Команда Массимилиано Аллегри уже на 5-й позиции, а их серия тоже составляет 8 матчей. Правда, серия эта не победная, а всего лишь беспроигрышная. В последнем туре туринцы одержали сверхволевую победу над «Ромой»: ушли с 1:3 на 4:3 за 15 минут. Но, с другой стороны, эта виктория отняла у команды много сил. А еще «Юве» потерял Федерико Кьезу, форвард получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона.

Суперкубок - особая история, все-таки на кону трофей. Поэтому здесь не стоит ожидать какой-то сверхяркой игры. Вполне возможно, что все решит один, максимум 2 мяча. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.02.

«Интер» сейчас в отличной форме, а у «Ювентуса» выбыл Кьеза, да и в обороне под вопросом появление на поле Бонуччи и Кьеллини. В таких условиях миланцы выглядят явными фаворитами матча, к тому же они играют дома. Поставить на победу «Интера» в БК Фонбет можно за 1.77.

А еще можно попробовать заиграть вариант, что второй тайм окажется результативнее первого. В первые 45 минут команды будут свежими и могут не позволить друг другу создать много моментов. А вот после перерыва усталость выйдет на первый план. Поставить на то, что 2-й тайм будет результативнее 1-го, можно за 2.05. Поставите 1000 рублей - получите 2050 в случае успеха!

Регистрируйтесь в Фонбет и делайте ставки на матч «Интер» - «Ювентус»!

Футбол,Ашраф Хакими,Фонбет,
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