Прогнозы и ставки на матч «Барселона» - «Реал»: Хави даст бой Анчел

12 января в матче 1/2 финала Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом». Первое «эль класико» для Хави на посту главного тренера каталонцев. Удастся ли победить? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании Фонбет.

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«Барселона» - «Реал»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании 12 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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12 января «Барселона» сыграет с «Реалом» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Видеотрансляцию матча онлайн покажет онлайн-сервис Megogo. Прямой эфир встречи начнется в 22:00 мск.

Букмекерская компания Фонбет считает фаворитами клуб из Мадрида. Поставить на «Реал» можно с коэффициентом 1.95, это примерно 50% вероятности. Шансы «Барселоны» аналитики оценили коэффициентом 3.80 (26%), а на ничью можно сделать ставку за 3.85 (24%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.68, сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 2.20.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.60. С коэффициентом 2.30 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

Поставить на победу столичного клуба с учётом возможных овертайма и серии пенальти в БК Фонбет можно за 1.50. А на каталонцев предлагают коэффициент 2.60.

«Барселона» - «Реал»: какие делать ставки на игру Суперкубка Испании 12 января

Суперкубок Испании проводится в формате «Финала четырех». В прошлом году трофей сенсационно взял «Атлетик», но в этом сезоне явный фаворит - «Реал». Команда Карло Анчелотти уверенно лидирует в чемпионате, а в минувшем туре разгромила «Валенсию» 4:1. Да и коронавирус, бушевавший в команде под Новый год, потихонечку отступает.

С другой стороны, у Хави пока идет долгий и сложный процесс перестройки команды. Очки набираются с грехом пополам, но к Суперкубку тренер будет располагать практически боевым составом. Наконец-то заявили Феррана Торреса, который, к тому же, вышел с карантина. Мемфис Депай, Ансу Фати, Гави и Педри тоже выпущены из самоизоляции и полетели в Саудовскую Аравию.

Проблема «Барселоны» в центре обороны. Эрик Гарсия недоступен для матча, а Рональд Араухо сломал руку и если и выйдет на поле, то в специальной лангетке. Наверняка это повлияет на его игру.

«Барса» будет сражаться, но «Реал» сейчас чудо как хорош, а его игра поставлена. Да и 4 последние личные встречи мадридцы выиграли. Есть ощущение, что и в этот раз, как бы «Барса» ни сражалась, победа останется за подопечными Анчелотти. Поставить на победу столичной команды в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.95.

От этой встречи мы вправе ждать яркой игры. И те, и другие куда более опасны и сильны в атаке, нежели в обороне. Той же «Барселоне» нужно искать шансы впереди, если команда рассчитывает на победу. Поставить на ТБ 2.5 гола в БК Фонбет можно за 1.68.