Смолов официально перешел из "Локомотива" в "Динамо"

Форвард сборной России перешел из московского «Локомотива» в столичное «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт красно-зеленых.

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Смолов является воспитанником «Динамо». В 2007 году игрок впервые дебютировал за клуб в чемпионате России.

В «Локомотив» футболист перешел в 2018 году. Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России.

Также он выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», «Краснодар», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту».

В текущем сезоне 31-летний нападающий в 15 матчах текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) отметился семью забитыми мячами.

Ранее голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что в ближайшее время продлит контракт с армейским клубом.

«Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже все проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт», — приводит слова вратаря журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.