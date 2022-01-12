Глушаков: Жирков способен усилить "Химки"

"Приход опытных футболистов всегда плюс-минус на пользу идет. Минус бывает только один - повреждения, читал, что у Юры что-то с ногой. Но если здоровье позволяет, человек хочет играть, есть мотивация, то всегда на пользу себе и команде. Времени особо не было, думаю, в самолете и на сборах [с ним] поговорим", - сказал Глушаков.