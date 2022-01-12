В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка «Кубка легенд»

«Я играю в «Кубке Легенд» с 2011 года, Аленичев и Филимонов принимали участие во всех матчах. Поэтому мне есть, к чему стремиться. Амбиции есть у всех. В команде Звёзд заслуженные люди – чемпионы мира и Европы. Конечно, им не хочется проигрывать. Понятно, что для них Москва – это красота. Они не скрывают, что получают удовольствие. Но, с другой стороны, сначала определитесь – вы только отдыхаете красиво или ещё и в футбол играете. У нас же задача только одна – выиграть».