В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка «Кубка легенд»

Сегодня, 12 января 2022 года, определились составы матчей «Кубка Легенд». Жеребьёвка прошла в офисе редакции «Чемпионата» (входит в медиахолдинг Rambler&Co). В ней приняли участие футболисты сборной легенд России — Павел Погребняк и Егор Титов.
Сборная легенд России
Сборная легенд Хорватии
Сборная легенд Испании
Сборная Звёзд
Сборная легенд Италии
Сборная легенд Португалии
Егор Титов, футболист команды сборной легенд России:
«Я играю в «Кубке Легенд» с 2011 года, Аленичев и Филимонов принимали участие во всех матчах. Поэтому мне есть, к чему стремиться. Амбиции есть у всех. В команде Звёзд заслуженные люди – чемпионы мира и Европы. Конечно, им не хочется проигрывать. Понятно, что для них Москва – это красота. Они не скрывают, что получают удовольствие. Но, с другой стороны, сначала определитесь – вы только отдыхаете красиво или ещё и в футбол играете. У нас же задача только одна – выиграть».
Павел Погребняк, футболист команды сборной легенд России:
«”Кубок Легенд” – это сближение между командами. Поиграть против Мендьетты, Матерацци – большой стимул и ответственность для меня. Мы все хотим победить. Наш состав состоит из максималистов, которые хотят выигрывать».
«Кубок Легенд» пройдёт в Москве с 28 по 30 января на площадке Дворца спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие 6 команд: сборные легенд России, Испании, Португалии, Италии, Хорватии и сборная Звёзд.
Первый день, 28 января, будет полностью посвящен детям. Звёзды футбола примут участие в мастер-классах и фотосессиях. Также состоится детский турнир, где наставниками ребят выступят зарубежные и отечественные легенды футбола. Игровые дни «Кубка Легенд» — 29 и 30 января.
Билеты можно приобрести на официальном сайте турнира.