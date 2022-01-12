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54 минуты назад

В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка «Кубка легенд»

Сегодня, 12 января 2022 года, определились составы матчей «Кубка Легенд». Жеребьёвка прошла в офисе редакции «Чемпионата» (входит в медиахолдинг Rambler&Co). В ней приняли участие футболисты сборной легенд России — Павел Погребняк и Егор Титов.

В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка «Кубка легенд»
Фото: Александр Сафонов, Championat.comАлександр Сафонов, Championat.com

Результаты жеребьёвки:

Группа А

Сборная легенд России

Сборная легенд Хорватии

Сборная легенд Испании

Группа B

Сборная Звёзд

Сборная легенд Италии

Сборная легенд Португалии

Егор Титов, футболист команды сборной легенд России:

«Я играю в «Кубке Легенд» с 2011 года, Аленичев и Филимонов принимали участие во всех матчах. Поэтому мне есть, к чему стремиться. Амбиции есть у всех. В команде Звёзд заслуженные люди – чемпионы мира и Европы. Конечно, им не хочется проигрывать. Понятно, что для них Москва – это красота. Они не скрывают, что получают удовольствие. Но, с другой стороны, сначала определитесь – вы только отдыхаете красиво или ещё и в футбол играете. У нас же задача только одна – выиграть».

Павел Погребняк, футболист команды сборной легенд России:

«”Кубок Легенд” – это сближение между командами. Поиграть против Мендьетты, Матерацци – большой стимул и ответственность для меня. Мы все хотим победить. Наш состав состоит из максималистов, которые хотят выигрывать».

«Кубок Легенд» пройдёт в Москве с 28 по 30 января на площадке Дворца спорта «Мегаспорт». В турнире примут участие 6 команд: сборные легенд России, Испании, Португалии, Италии, Хорватии и сборная Звёзд.

Первый день, 28 января, будет полностью посвящен детям. Звёзды футбола примут участие в мастер-классах и фотосессиях. Также состоится детский турнир, где наставниками ребят выступят зарубежные и отечественные легенды футбола. Игровые дни «Кубка Легенд» — 29 и 30 января.

Билеты можно приобрести на официальном сайте турнира.

Футбол,Егор Титов,Павел Погребняк,Рамблер,
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