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32 минуты назад

Источник: "Контракт Мбаппе с "Реалом" уже готов"

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе станет футболистом мадридского "Реала" летом 2022 года, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Инсайдер: контракт Мбаппе с "Реалом" уже готов
Фото: InstagramInstagram

По информации источника, контракт Мбаппе с "!Реалом" уже готов, однако футболист не сможет подписать его до февраля. Напомним, что в 1\8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с королевский клубом.

Отмечается, что только невероятный сюрприз может изменить решение Мбаппе, так как он уже окончательно решил перейти в "Реал Мадрид".

Контракт Килиана с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона, так что в "Реал" он перейдет на правах свободного агента.

Футбол,Реал,
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