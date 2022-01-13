Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
3 часа назад

Смолов трогательно попрощался с «Локомотивом» после перехода в «Динамо»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов после перехода в столичное «Динамо» обратился со словами благодарности к болельщикам железнодорожников и персоналу команды.

Смолов попрощался с "Локомотивом"
Фото: Legion-MediaLegion-Media

«Хочу от всей души поблагодарить «Локомотив» за эти 3,5 года. Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что. Это очень ценно, и я всегда буду это помнить. Успехов, «Локо», — написал Смолов в своём Instagram.

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Контракт Фёдора с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон.

В этом сезоне Смолов провёл 22 матча за «Локомотив» и забил семь мячей. Напомним, Фёдор уже выступал за «Динамо» — он оказался в дубле в 2006 году, а в 2007-м дебютировал за основу. Покинул же Смолов бело-голубых в 2015 году.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что атака «Динамо» со Смоловым станет сильнейшей в РПЛ.

Футбол,РПЛ,Федор Смолов,Андрей Червиченко,Локомотив,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители