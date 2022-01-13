Смолов попрощался с "Локомотивом"

«Хочу от всей души поблагодарить «Локомотив» за эти 3,5 года. Спасибо команде, всем работникам, и отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали меня, несмотря ни на что. Это очень ценно, и я всегда буду это помнить. Успехов, «Локо», — написал Смолов в своём Instagram.