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1 час назад

Головиным заинтересовался еще один клуб АПЛ

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Metaratings.ru.

Головиным заинтересовался еще один клуб АПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, игроком заинтересовался еще один британский клуб — «Ньюкасл». Команда пока не сделала официального предложения, но в «Монако» знают о сложившейся ситуации.

11 января сообщалось об интересе к Головину со стороны другого клуба АПЛ — «Вест Хэма». За две недели до этого появилась информация о желании «Эвертона» приобрести игрока. Уточнялось, что ливерпульский клуб может отпугнуть высокая трансферная стоимость футболиста, которая оценивается порталом Transfermarkt.de в 25 миллионов евро.

Головин в нынешнем сезоне провел за «Монако» 23 матча во всех турнирах. Россиянин забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Он перешел в клуб летом 2018 года.

Футбол,АПЛ,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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