Бывший футболист «Реала» спас жизнь сопернику во время матча

Колумбийский полузащитник «Эр-Райяна» Хамес Родригес спас жизнь сопернику из «Аль-Вакры» Усману Кулибали в матче чемпионата Катара. Об этом сообщает BeIN Sports.

Фото: LUISA GONZALEZ / Reuters LUISA GONZALEZ / Reuters

30-летний колумбиец помог своему оппоненту, у которого в концовке первого тайма случился сердечный приступ. Благодаря своевременным действиям Родригеса Кулибали остался жив: экс-игрок «Реала» правильно расположил голову игрока команды соперника, что позволило последнем избежать удушья.

Кулибали находится в больнице. Жизни спортсмена ничего не угрожает.