Зе Луиш расторг контракт с московским "Локомотивом"

Нападающий из Кабо-Верде провел последний матч в составе "Локомотива" 15 августа 2021 года против санкт-петербургского "Зенита" (1:1). 2 сентября 2021 года игрок был исключен из заявки красно-зеленых на сезон.

Зе Луишу 30 лет, он выступал за "Локомотив" с октября 2020 года, в составе московской команды нападающий провел 15 матчей и забил один гол. С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за московский "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России в 2017 году. Форвард провел за красно-белых 109 игр, в которых забил 35 голов и отдал 24 голевые передачи. Также игрок выступал за португальские "Жил Висенте", "Брагу" и "Порту".