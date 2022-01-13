«Вот наши дамы, которые любят камушки и драгоценности – светские львицы. Выезжая за рубеж, скажем, послушать оперу, они берут с собой целый чемодан «брюликов» и уникальных, как они считают, изделий, чтобы показать всему миру, насколько у нас в России богаты женщины. Эти товары им, как правило, дарит дорогой мужчина. Где он их купил, она не знает, а может и знает, но дело не в этом. Для того, чтобы при обратном ввозе этих товаров не платить таможенные платежи и не попасть в историю с контрабандой, необходимо подать выездную декларацию на временный вывоз всего содержимого этого чемодана. А при возвращении опять-таки подать письменную декларацию, в которой сообщить, что вы обратно ввозите данные товары и предъявить ту самую вывозную декларацию. Тогда у таможни не будет никаких вопросов», - заключил Файзулин.