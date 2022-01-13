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9 минут назад

Раскрыта миллионная премия Кокорина в «Спартаке» за трезвость

Футболист Александр Кокорин во время игры в «Спартаке» получал ежемесячную премию в 22 млн рублей за то, что не нарушал правила распорядка: не пил перед играми, не спорил с тренерами и не прогуливал тренировки. Как сообщает Telegram-канал Baza, также спортсмен получал подписной бонус в размере 4 млн евро, который ему прописал экс-гендиректор Шамиль Газизов.

Еще 690 тыс. евро футболист мог получить за 15 очков в официальных матчах основной команды по системе «гол+голевой пас», однако, такого результата Кокорин не добился.

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Напомним, что ранее Кокорин получил антипремию «Золотая урна» в номинации «Посмещище». Играя в итальянской «Фиорентине» Кокорин в сезоне 2021/22 всего трижды вышел на поле.

Во всех встречах игрок выходил на замену, самым ранним оказалось его появление на поле на 77-й минуте игры с «Наполи» (1:2). В октябре 2021 года стало известно, что Кокорин получил легкую травму, а именно перенапряжение мышц.

Футбол,Видео,Шамиль Газизов,Александр Кокорин,Спартак,
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