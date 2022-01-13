Футболист Александр Кокорин во время игры в «Спартаке» получал ежемесячную премию в 22 млн рублей за то, что не нарушал правила распорядка: не пил перед играми, не спорил с тренерами и не прогуливал тренировки. Как сообщает Telegram-канал Baza, также спортсмен получал подписной бонус в размере 4 млн евро, который ему прописал экс-гендиректор Шамиль Газизов.

Еще 690 тыс. евро футболист мог получить за 15 очков в официальных матчах основной команды по системе «гол+голевой пас», однако, такого результата Кокорин не добился.

Напомним, что ранее Кокорин получил антипремию «Золотая урна» в номинации «Посмещище». Играя в итальянской «Фиорентине» Кокорин в сезоне 2021/22 всего трижды вышел на поле.