Губерниев: я против, чтобы бюджет Химок шёл на зарплату Жиркову

«Жирков — молодец. Главное, чтобы ему платили зарплату не из бюджета области, пусть спонсоры тратят. Я против, чтобы бюджет Сходни и Химок шёл Жиркову. Есть и другие проблемы. Он, конечно, футболист уважаемый, но не легенда. До статуса легенды ему далековато», — цитирует Губерниева «Чемпионат».