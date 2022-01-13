​Раскрыты пункты контракта Кокорина со «Спартаком» о премиях

Уже почти год Александра Кокорина со «Спартаком» связывают одни лишь воспоминания, но в прессе то и дело появляются интересные инсайды, касающиеся периода форварда в московском клубе. В четверг вот телеграм-канал Baza раскрыл пункты контракта Кокорина со «Спартаком», касающиеся премиальных выплат.

Согласно опубликованным данным, Кокорин получал более 258 тысяч евро (более 22 миллионов рублей) ежемесячной премии, если не нарушал правил, то есть не опаздывал на тренировки, не допускал нарушений режима и так далее.

Кокорин мог заработать почти 690 тысяч евро (почти 60 миллионов рублей), если бы в какой-то из сезонов оформил 15 результативных действий за «Спартак». Этот пункт остался невыполненным.