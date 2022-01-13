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43 минуты назад

​Раскрыты пункты контракта Кокорина со «Спартаком» о премиях

Уже почти год Александра Кокорина со «Спартаком» связывают одни лишь воспоминания, но в прессе то и дело появляются интересные инсайды, касающиеся периода форварда в московском клубе. В четверг вот телеграм-канал Baza раскрыл пункты контракта Кокорина со «Спартаком», касающиеся премиальных выплат.

​Раскрыты пункты контракта Кокорина со «Спартаком» о премиях
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно опубликованным данным, Кокорин получал более 258 тысяч евро (более 22 миллионов рублей) ежемесячной премии, если не нарушал правил, то есть не опаздывал на тренировки, не допускал нарушений режима и так далее.

Кокорин мог заработать почти 690 тысяч евро (почти 60 миллионов рублей), если бы в какой-то из сезонов оформил 15 результативных действий за «Спартак». Этот пункт остался невыполненным.

Выделяется в документе и подписной бонус, превышающий 4 миллиона евро.

Футбол,Александр Кокорин,
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