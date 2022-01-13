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48 минут назад

Мать Кокорина попала в больницу

Мать выступающего за итальянскую «Фиорентину» футболиста Александра Кокорина попала больницу. О своей госпитализации Светлана Кокорина сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Мать Кокорина попала в больницу
Фото: InstagramInstagram

«Сказали, жить буду. Хорошо или плохо — не уточнили», — написала в своей сторис женщина.

При этом на фотографии Кокорина лежит в кислородной маске, держась одной рукой с измерителем сатурации крови на пальце за голову. Своего диагноза она не уточнила, но ее подписчике предполагают, что, скорее всего, мать футболиста заразилась коронавирусом.

Чуть позже Кокорина опубликовала новую сторис, в которой показала фотографию коробки с цветами и запиской в них.

скриншот

«Выживу ради тебя и детей!», — подписала снимок она.

Футбол,Светлана Кокорина,Александр Кокорин,
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