Мать Кокорина попала в больницу

«Сказали, жить буду. Хорошо или плохо — не уточнили», — написала в своей сторис женщина.

При этом на фотографии Кокорина лежит в кислородной маске, держась одной рукой с измерителем сатурации крови на пальце за голову. Своего диагноза она не уточнила, но ее подписчике предполагают, что, скорее всего, мать футболиста заразилась коронавирусом.