Мать Кокорина попала в больницу

Мать выступающего за итальянскую «Фиорентину» футболиста Александра Кокорина попала больницу. О своей госпитализации Светлана Кокорина сообщила в личном Instagram-аккаунте.
«Сказали, жить буду. Хорошо или плохо — не уточнили», — написала в своей сторис женщина.
При этом на фотографии Кокорина лежит в кислородной маске, держась одной рукой с измерителем сатурации крови на пальце за голову. Своего диагноза она не уточнила, но ее подписчике предполагают, что, скорее всего, мать футболиста заразилась коронавирусом.
Чуть позже Кокорина опубликовала новую сторис, в которой показала фотографию коробки с цветами и запиской в них.
«Выживу ради тебя и детей!», — подписала снимок она.