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1 час назад

Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о планах по завершению карьеры. Его слова приводит ESPN.

Роналду высказался о возможности выступать до 42 лет
Фото: ReutersReuters

«Я хочу оставаться в футболе и хочу посмотреть, к чему это приведет. Я хочу понять, буду ли я играть до 40, 41, 42 лет. Но главное — моей ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего», — заявил 36-летний футболист.

Он добавил, что генетически чувствует себя на 30 лет, так как заботится о теле и о разуме для того, чтобы оставаться на высоком уровне.

30 декабря мать Роналду Долореш Авейру заявила, что ее сын планирует играть до 40 лет. Она добавила, что после окончания карьеры он будет наслаждаться жизнью.

До МЮ Роналду защищал цвета туринского «Ювентуса», мадридского «Реала» и португальского «Спортинга». Футболист — пятикратный обладатель Золотого мяча и пятикратный победитель Лиги чемпионов.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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