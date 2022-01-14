Самедов высказался о зарплатах футболистов в России

«Некоторые приезжают сюда и, видя все благости Москвы и всю красоту, начинают здесь гулять, ходить по разным заведениям, но почему-то это нигде не обсуждается. Опять же, везде обсуждают только то, что портятся российские игроки. Это же несправедливо, правильно? Почему мы не можем предъявлять бразильцу, который приехал сюда? Это менталитет, – сказал Самедов.