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1 час назад

Самедов высказался о зарплатах футболистов в России

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» порассуждал об отношении общественности к крупным зарплатам футболистов.

Самедов высказался о зарплатах футболистов в России
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

«Некоторые приезжают сюда и, видя все благости Москвы и всю красоту, начинают здесь гулять, ходить по разным заведениям, но почему-то это нигде не обсуждается. Опять же, везде обсуждают только то, что портятся российские игроки. Это же несправедливо, правильно? Почему мы не можем предъявлять бразильцу, который приехал сюда? Это менталитет, – сказал Самедов.

Самедов завершил карьеру игрока в 2019 году. В составе сборной России он становился участником домашнего чемпионата мира в 2018 году. Сейчас он является селекционером в молодежном департаменте московского «Локомотива». Самедов — чемпион России (2016/2017), обладатель Суперкубка России (2017) и четырехкратный обладатель Кубка России по футболу.

Ранее Самедов рассказал, что ждал тусовки больше, чем матчи.

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