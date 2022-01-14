Мертвая хватка: кому выгодно поражение россиянина в битве с итальянцами

15 и 16 января станут настоящим подарком для любителей футбола. В Испании узнаем обладателя Суперкубка, а в Англии сразу две классные игры. «Манчестер Сити» сыграет с «Челси», а «Тоттенхэм» примет «Арсенал». Интересно будет и в Италии, где «Аталанта» встретится с «Интером». Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 1000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

Фото: ТАСС ТАСС

Тухель вцепится в Гвардиолу мертвой хваткой

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Предстоящий матч очень важен для «Челси». Отставание от «Сити» 10 очков. Если не сократить его сейчас, можно выбрасывать белый флаг уже сейчас и думать о защите титула в Лиге чемпионов.

Хорошая новость для «Челси» состоит в том, что команда явно преодолела спад декабря. Две победы над «Тоттенхэмом» в Кубке лиги - явное тому свидетельство. И дело даже не в счете, а именно в игре. «Челси» именно переиграл команду Антонио Конте.

Правда, «Сити» даже не в огне, а в какой-то неведомой субстанции. Сплошные победы, последнее поражение датировано еще октябрем. Как остановить эту машину? Об этом должен думать Томас Тухель. И, вполне возможно, что у него получится. Все-таки он выиграл 3 из 4 очных противостояний у Пепа Гвардиолы. Почему бы не обострить интригу и на этот раз? Важность матча для «Челси» куда выше, чем для соперника. Букмекер Winline дает на победу лондонского клуба коэффициент 4.80.

«Реал» заслуженно заберет трофей

«Реал» в полуфинале Суперкубка убедился в том, что возрождение «Барселоны» не так и далеко. Команда Хави ни в чем не уступала сопернику на протяжении всей встречи. Решила сыгранность: все-таки у команды Анчелотти она куда выше. Но серия из 5 побед в «класико» вот-вот прервется.

Но об этом подумаем позже, а пока на повестке дня финал Суперкубка, где «Реалу» будет противостоять специалист по этому турниру - «Атлетик» из Бильбао. Действующий обладатель трофея, на минутку. И в полуфинале баски показали себя во всей красе. Даже пропустив в начале второго тайма от «Атлетико», не дрогнули, продолжили гнуть свою линию и заслуженно забили 2 гола. Диего Симоне продолжает падение, а команда Марселиньо в финале!

Конечно, в Мадриде помнят о поражении в прошлом розыгрыше Суперкубка. В пользу басков и тот факт, что «Реал» сыграл на полчаса больше. Но! Команда Анчелотти имеет на сутки больше для восстановления, ее игровая обойма куда шире, что на таком коротком отрезке не может не сказаться. Наконец, после прошлогоднего поражения «Реал» выиграл у «Атлетика» 3 матча подряд. Как бы ни были круты баски в Суперкубке, «Королевский клуб» сейчас просто сильнее. Поставить на победу столичного клуба можно с коэффициентом 1.61.

Конте и Артета - два реформатора

«Тоттенхэм» и «Арсенал» встретятся в принципиальном лондонском дерби. Матч важен для обеих команд в борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Шпоры» без шансов уступили «Челси» в Кубке лиги, но в АПЛ не проигрывают с октября. «Арсенал» же в последнее время проиграл только «Манчестер Сити», да и то не без помощи судей. В Кубке лиги «канониры» сыграли вничью с «Ливерпулем» в первой игре, так что шансы на финал у них еще остаются.

Последние 5 матчей обошлись без ничьих, но здесь, кажется, ничья вполне может случиться. Нашла коса на камень - это про предстоящий матч. Поставить на ничейный исход можно в БК Winline с коэффициентом 3.35.

Сколько будет праздновать «Интер»?

«Аталанта» и «Интер» встретятся в очередном туре Серии А. Главная интрига: успеет ли «Интер» отойти от празднования Суперкубка Италии? Трофей и правда получился выстраданным: 120 минут бескомпромиссной борьбы с «Ювентусом», гол на последней минуте и первый трофей Симоне Индзаги в Милане. С одной стороны, отойти от такого непросто, с другой: круче положительных эмоций быть просто не может!

«Аталанта» отстает от лидера на 8 очков. Победа может обострить борьбу в чемпионской гонке. Вот только клуб из Бергамо не может победить «Интер» уже на протяжении 6 матчей: 4 ничьи, 2 поражения.

Вряд ли «Интер» победит, все-таки в плане физической готовности команда Гасперини должна быть свежее. Но вот не проиграть подопечные Индзаги вполне способны. 4 из последних 6 матчей завершились вничью, вот и на этот раз можно проверить подобный исход. Winline предлагает поставить на мирный исход за 3.70.