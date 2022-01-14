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1 час назад

Агент рассказал о ходе восстановления Головина

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал, когда его клиент будет готов после болезни снова выйти на поле.

Агент рассказал о ходе восстановления Головина
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«У Саши всё нормально, он хорошо себя чувствует. К следующей игре будет готов», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в ближайшее время медицинский штаб «Монако» назовёт более точные сроки. Последняя информация о состоянии Головина будет опубликована на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне из-за разного рода травм и повреждений Головин принял участие лишь в 13 матчах чемпионата Франции, забив два мяча.

Ранее сообщалось, что Головин не сыграет с «Клермоном» из-за повреждения.

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