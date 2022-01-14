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32 минуты назад

Дзюба стал автором первого гола «Зенита» в 2022 году

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил первый гол команды на зимних сборах, которые подопечные Сергея Семака проводят в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба российской команды в «Телеграме».

Дзюба стал автором первого гола «Зенита» в 2022 году
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

На сборах в Дубае «Зенита» встретится с «Ботевом» из Болгарии (22 января), а затем сыграет с «Жилиной» из Словакии (25 января). В начале февраля команда примет участие в «Атлантик Кап», где соперниками «Зенита» станут «Мидтьюланд», «Брейдаблик» и «Стокгольм».

Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне Артём провёл за сине-бело-голубых 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 10 млн.

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