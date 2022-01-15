Итальянский клуб уволил Шевченко после 11 матчей

Украинский специалист Андрей Шевченко освобожден от должности главного тренера «Дженоа». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба 15 января.

«Клуб благодарит Андрея Шевченко и его помощников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — написано в официальном Twitter «Дженоа».

45-летний Шевченко возглавил команду 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях.