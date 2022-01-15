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1 час назад

«Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера команды

Украинский специалист Андрей Шевченко освобожден от должности главного тренера «Дженоа». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба 15 января.

Итальянский клуб уволил Шевченко после 11 матчей
Фото: ReutersReuters

Исполняющим обязанности главного тренера «Дженоа» временно стал Абдулай Конко, которому будет помогать Роберто Мургита.

«Клуб благодарит Андрея Шевченко и его помощников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — написано в официальном Twitter «Дженоа».

45-летний Шевченко возглавил команду 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях.

«Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице серии А.

Футбол,Абдулай Конко,Андрей Шевченко,
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