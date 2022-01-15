Аршавин получил новую должность в "Зените"

"Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодежного футбола был достаточно широким - учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба "Зенит", совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе. На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников "Газпром-Академии" до основной команды клуба. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается", - сказал Медведев.