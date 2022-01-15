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3 часа назад

Аршавин стал заместителем гендиректора "Зенита"

Директор департамента по развитию молодежного футбола петербургского "Зенита" Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора клуба. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

Аршавин получил новую должность в "Зените"
Фото: ТАССТАСС

"Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодежного футбола был достаточно широким - учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба "Зенит", совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе. На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников "Газпром-Академии" до основной команды клуба. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается", - сказал Медведев.

Аршавину 40 лет, он занимает пост директора департамента по развитию молодежного футбола в "Зените" с августа 2020 года. В период игровой карьеры Аршавин выступал за "Зенит" с 1999 по 2008-й и с 2012 по 2015 годы. В составе петербуржцев он стал трехкратным чемпионом России, обладателем суперкубка страны, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).

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