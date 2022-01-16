Горячий финал Суперкубка: "Реал" сыграет с "Атлетиком"

16 января в финальном матче Суперкубка Испании «Реал» сыграет с «Атлетиком». Столичный гигант против специалистов по Суперкубке. Удастся ли баскам совершить сенсацию второй год подряд? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании Фонбет.

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«Реал» - «Атлетик»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании 16 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

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16 января «Реал» сыграет с «Атлетиком» в матче Суперкубка Испании. Видеотрансляцию матча онлайн покажет онлайн-сервис Megogo. Прямой эфир встречи начнется в 21:30 мск.

Букмекерская компания Фонбет считает фаворитами клуб из Мадрида. Поставить на «Реал» можно с коэффициентом 1.72, это примерно 56% вероятности. Шансы «Атлетика» аналитики оценили коэффициентом 4.90 (19%), а на ничью можно сделать ставку за 3.90 (25%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.80, сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно за 2.00.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.77. С коэффициентом 2.05 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

Поставить на победу столичного клуба с учётом возможных овертайма и серии пенальти в БК Фонбет можно за 1.35. А на басков предлагают коэффициент 23.20.

«Реал» - «Атлетик»: какие делать ставки на игру Суперкубка Испании 16 января

Итак, «Реал» - «Атлетик». Обе команды заслуженно пробились в финал. Команда Карло Анчелотти провела сложный матч против «Барселоны», подопечные Хави заставили столичный клуб выложиться на 100%, но тем слаще победа, пусть и в овертайме!

«Атлетик» же переиграл мадридский «Атлетико», причем пропустив первым. Баски доказали, Суперкубок - это их турнир. Не бросились паниковать, а гнули свою линию и были вознаграждены двумя мячами. Да еще и затратили на 30 минут меньше. Правда, не будем забывать, что у клуба из Бильбао был на один день меньше на восстановление. Поэтому команды примерно в одинаковом положении.

Что касается потерь, то «Реал» лишился Дани Карвахаля, который заразился коронавирусом. Правда, всплеск заболевания мадридцам не грозит: практически вся команда уже переболела.

На что ставить в этой игре? Напомним, что «Атлетик» - действующий обладатель трофея, причем в прошлом году баскам удалось победить «Реал». Вот только с тех пор «галактикос» уже трижды нанесли клубу из Бильбао поражение. В последний раз совсем недавно. Кажется, Карло Анчелотти знает подход к баскской команде. И в этот раз у него должно получиться. Поставить на победу столичной команды с учетом возможных овертайма и серии пенальти в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.35.

Букмекеры считают, что будет много голов, но в этом есть сомнения. Баски понимают, что в открытом футболе с «Реалом» им делать нечего. Поэтому «Атлетик» закроется и постарается поймать соперника на контратаке. Получится ли у мадридцев вскрыть автобус? В конечном счете, наверное, да, но эта игра точно не будет суперзрелищной. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК Фонбет можно за 2.00.

Есть резон сыграть и вариант с тем, что хотя бы одна команда забить не сможет. По крайней мере, если речь идет об основном времени матча. Слишком серьезная игра, на кону - трофей! Сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет отличиться, можно с коэффициентом 2.05. Поставите 1000 рублей - получите 2050 в случае успеха!