«Эвертон» назначил Данкана Фергюсона и.о. главного тренера

Он будет руководить командой в ближайших играх. Ему будут помогать Лейтон Бейнс и Джон Эббрелл, а также тренер вратарей Алан Келли.

Фото: ФК «Эвертон» ФК «Эвертон»

Фергюсон играл за «Эвертон» с 1994 по 1998 и с 2000 по 2006 год.

Шотландец уже занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Эвертона» в 2019 году после увольнения Марку Силвы.

Ливерпульский клуб объявил об отставке главного тренера Рафаэля Бенитеса 16 января.

В данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, набрав 19 очков после 19 матчей.