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1 час назад

«Эвертон» назначил Данкана Фергюсона и.о. главного тренера

Он будет руководить командой в ближайших играх. Ему будут помогать Лейтон Бейнс и Джон Эббрелл, а также тренер вратарей Алан Келли.

«Эвертон» назначил Данкана Фергюсона и.о. главного тренера
Фото: ФК «Эвертон»ФК «Эвертон»

Фергюсон играл за «Эвертон» с 1994 по 1998 и с 2000 по 2006 год.

Шотландец уже занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Эвертона» в 2019 году после увольнения Марку Силвы.

Ливерпульский клуб объявил об отставке главного тренера Рафаэля Бенитеса 16 января.

В данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, набрав 19 очков после 19 матчей.

Следующую игру «ириски» проведут 22 января – против «Астон Виллы».

Футбол,Данкан Фергюсон,Рафаэль Бенитес,
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