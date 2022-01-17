Оливье и Себастьян Тилли хотят вернуться в РПЛ

Агент Оливье и Себастьяна Тиллей Ахмед Нума рассказал о желании братьев выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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«Оба хотят и могут вернуться в Россию, если это будет соответствовать их ожиданиям», — цитирует Нуму Sport24.

При этом он отметил, что из России нет конкретных предложений.

Оливье Тилль выступает за «Ворсклу», ранее он играл за «Уфу». Себастьян Тилль является игроком «Шерифа», в РПЛ он был футболистом «Тамбова».