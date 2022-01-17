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1 час назад

Оливье и Себастьян Тилли хотят вернуться в РПЛ

Агент Оливье и Себастьяна Тиллей Ахмед Нума рассказал о желании братьев выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Оливье и Себастьян Тилли хотят вернуться в РПЛ
Фото: © AP Photo/Dmitri Lovetsky© AP Photo/Dmitri Lovetsky

«Оба хотят и могут вернуться в Россию, если это будет соответствовать их ожиданиям», — цитирует Нуму Sport24.

При этом он отметил, что из России нет конкретных предложений.

Оливье Тилль выступает за «Ворсклу», ранее он играл за «Уфу». Себастьян Тилль является игроком «Шерифа», в РПЛ он был футболистом «Тамбова».

Ранее Зиньковский заявил, что у сборной России тяжёлые, но проходимые соперники в стыках.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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