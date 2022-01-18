ФИФА аннулировала желтые карточки перед стыками ЧМ-2022

Руководство Международной федерация футбола (ФИФА) сообщило, что было принято решение аннулировать жёлтые карточки перед стадией плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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«Подтверждаем решение. Оно принято на основании статьи 64 Дисциплинарного кодекса ФИФА», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Уточняется, что игроки, которые уже получили дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек, не смогут принять участие в матче 1/2 финала плей-офф.

Полуфинальный матч Россия — Польша состоится в «Лужниках» 24 марта. Игра начнётся в 20:00. В случае выхода в финал подопечные Валерия Карпина сыграют с победителем встречи Швеции и Чехии.

ЧМ — 2022 пройдётв Катаре с 21 ноября по 18 декабря.