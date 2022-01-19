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1 час назад

Sport24: Гасперини не даёт Миранчуку уйти в аренду в «Дженоа»

«Дженоа» и «Аталанта» полностью согласовали детали перехода российского полузащитника Алексея Миранчука, однако главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини блокирует сделку.

Миранчуку не дают уйти в аренду в «Дженоа»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Сейчас в «Аталанте» непростая ситуация с футболистами — ряд игроков команды сдали положительные тесты на COVID-19, потому Гасперини не хочет отпускать Миранчука», — сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Руководство «Аталанты» согласовало аренду Миранчука в «Дженоа» до конца сезона без права выкупа.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее в «Аталанте» отреагировали на информацию об аренде Миранчука в «Дженоа».

Футбол,Алексей Миранчук,
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