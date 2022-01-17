Левандовского признали лучшим футболистом года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский стал обладателем награды ФИФА как лучший футболист года. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 17 января.

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— Награда лучший игрок ФИФА 2021 года достается Роберту Левандовскому! Болельщики, игроки, тренеры и журналисты сказали свое слово, назвав Левандовского лучшим! — отмечается в Twitter ФИФА.

29 ноября 2021 года аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Эта премия присуждается лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

Церемония вручения премии прошла в парижском театре Шатле. Месси является рекордсменом по победам в рамках этой премии: он удостаивался призов в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Месси является воспитанником футбольного клуба «Барселона», он дебютировал в составе основной команды в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов.