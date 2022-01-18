Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

36-летний Роналду хочет играть еще около пяти лет

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал получение особой награды от международной федерации футбола (ФИФА) на церемонии The Best FIFA Football Awards 2021, передает Daily Mail. Португальца, который побил рекорд иранца Али Даеи по голам за национальные сборные, отметили специальным призом.

36-летний Роналду хочет играть еще около пяти лет
Фото: ReutersReuters

"У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку. Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще четыре-пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется", - заявил Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду удостоился особой награды от ФИФА. Напомним, 27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который выступал за клуб с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов. Прошлым клубом португальца был "Ювентус".

Он выступал за туринцев с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Последние новости
Футбол,Али Даеи,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители