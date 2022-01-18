36-летний Роналду хочет играть еще около пяти лет

"У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку. Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще четыре-пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется", - заявил Роналду.