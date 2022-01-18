С Эденом Азаром в Мадриде связывали большие надежды, но дорогостоящий трансфер, осуществлённый «Реалом» в 2019 году, стал провальным. Азар за два с половиной года то и дело оказывался в лазарете, а когда восстанавливался, то не показывал своей лучшей игры. В ближайшее время бельгиец может сменить клубную прописку. Как сообщает Marca, рулевому «Реала» Карло Анчелотти больше не нужен Азар – итальянский тренер полагается на других игроков в атакующей линии.