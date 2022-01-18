Алексей Березуцкий оценил новичка ЦСКА Хесуса Медину

«Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость. Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причём с неплохим ударом, может исполнять стандарты.