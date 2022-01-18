Умер легендарный игрок «Реала» Франсиско Хенто

В возрасте 89 лет скончался футболист Франсиско Хенто. Как сообщает РИА Новости , информация об этом появилась на сайте испанского футбольного клуба «Реал» , причина смерти спортсмена не называется.

Хенто является единственным футболистом в истории, побеждавшим в главном европейском клубном турнире — Кубке чемпионов, который теперь носит название Лиги чемпионов, —шесть раз.

Футболист выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год на позиции полузащитника, 12 раз становился чемпионом Испании, дважды — обладателем Кубка Испании. Всего на счету Хенто более 600 матчей за реал и 182 гола, а также 43 встречи за национальную сборную.