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1 час назад

Умер легендарный игрок «Реала» Франсиско Хенто

В возрасте 89 лет скончался футболист Франсиско Хенто. Как сообщает РИА Новости, информация об этом появилась на сайте испанского футбольного клуба «Реал», причина смерти спортсмена не называется.

Умер легендарный игрок «Реала» Франсиско Хенто
Фото: EPAEPA

Хенто является единственным футболистом в истории, побеждавшим в главном европейском клубном турнире — Кубке чемпионов, который теперь носит название Лиги чемпионов, —шесть раз.

Футболист выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год на позиции полузащитника, 12 раз становился чемпионом Испании, дважды — обладателем Кубка Испании. Всего на счету Хенто более 600 матчей за реал и 182 гола, а также 43 встречи за национальную сборную.

Последние годы Хенто занимал должность почетного президента «Реала». За тренерскую карьеру успел поработать наставником клубов «Кастилья», «Кастельон», «Паленсия», «Гранада» и «Кантабрия».

Футбол,Реал,
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