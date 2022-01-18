Лунев перенес операцию на голеностопе

Голкипер «Байера» Андрей Лунев был прооперирован, сообщает агент игрока Антон Смирнов в своем Telegram-канале. Операция прошла успешно.
«Андрей Лунев прооперирован, — написал Смирнов. -Чувствует себя хорошо. Операция прошла успешно. С завтрашнего дня процесс реабилитации».
Ожидается, что россиянин пропустит от шести до десяти недель. 30-летний Лунев выступает за «Байер» с нынешнего сезона. Он перешел как свободный агент после окончания контракта с «Зенитом».
В текущем сезоне вратарь провел один матч за «Байер», в котором пропустил один мяч.