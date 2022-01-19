В Союзе Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на новость о желании России провести чемпионат Европы 2032 года, передает РИА "Новости". "У нас нет дополнительной информации по заявкам на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах", - заявили в организации. Напомним, что ранее Россия уже принимала крупные международные турниры. В 2018 году в нескольких городах страны прошел чемпионат мира ФИФА. В 2021 году в Санкт-Петербурге прошло несколько матчей чемпионата Европы — 2020. Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2024 году. Европейское первенство на этот раз примет Германия. Страна – хозяйка Евро-2028 еще не определена. На проведение турнира претендуют Турция, а также Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка). Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что Россия может принять Евро-2032.