Польский клуб намерен арендовать футболиста "Спартака"

Польский футбольный клуб «Варта» намерен арендовать форварда «Спартака» Александра Руденко. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

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В нынешнем сезоне Руденко выступает за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Пока что форвард провел три встречи, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Руденко составляет €750 тыс.

Напомним, на данный момент «Спартак» находится на подготовительном сборе в Дубае. Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает девятое место, набрав 23 очка. «Зенит» располагается на первой строчке. Сине-бело-голубые имеют в активе 38 баллов.

17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Также в конце года клуб назначил нового спортивного директора. Им стал бывший менеджер «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продолжает тренировки в ОАЭ, несмотря на вооруженный конфликт в стране.